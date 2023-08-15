银欣 IceMyst 系列水冷上架：本体 599 元起，选配扩充风扇 89 元

IT之家 8 月 15 日消息，银欣 SilverStone 宣布在国内推出 IceMyst 系列一体式水冷及配套风扇产品，最大的亮点在于水冷头上配备了 3 个风扇，并可以根据需求调整。

据介绍，银欣 IceMyst 系列水冷有 IM240 / IM280 / IM360 / IM420 四款，分别提供 240mm / 280mm / 360mm / 420mm 四种规格。

该水冷采用可扩充水冷头，360° 旋转顶盖；标配 ARGB 控制器，可调节灯光亮度与速度；微凸铜底设计，确保与处理器表面紧密接触，提升导热效率。

此外，银欣 IceMyst 系列还可选购扩充风扇 IMF70，采用堆叠式卡扣设计，能叠加于 IceMyst 系列水冷头上，并可针对 VRM / RAM / M.2 SSD 提供专属散热气流。

银欣 IceMyst 系列水冷及配套风扇现已上架电商平台，IT之家附价格如下：

IM240-ARGB 水冷售价 599 元

IM280-ARGB 水冷售价 659 元

IM360-ARGB 水冷售价 699 元

IM420-ARGB 水冷售价 799 元

IMF70-ARGB 扩充风扇售价 89 元

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