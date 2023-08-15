消息称 AMD 砍掉 RDNA4 高端 GPU、RDNA5 初期性能提升“令人兴奋”

IT之家 8 月 15 日消息，根据 Moore’s Law Is Dead 最新 YouTube 一期视频，AMD 缩减即将推出的 RDNA4 阵容，将更多的精力转向 RDNA5。

MLID 在视频中首先援引了一位 AIB 消息源透露的信息，表示 RDNA4 在“堆栈顶部不会实现完整的性能提升”。

此外消息称 AMD 已经削减 RDNA4 产品阵容，为了避免重蹈“RDNA3”的覆辙，已决定砍掉 Navi42 和 Navi41 高端产品线，但会保留 Navi43 和 Navi44 SKU。

报道称 AMD 在开发 Navi41 过程中，遇到了大量的“随机问题”，认为是 AMD 砍掉 Navi41 的主要原因。

报道还称 AMD 砍掉 RNDA4 高端产品的另一个原因是，加速 RDNA5 阵容的开发，并确保 RDNA4 剩余产品不会推迟。

MLID 还表示 AMD 的 RDNA5 开发“进展顺利”，早期性能提升“令人兴奋”。

报道称 AMD 将于 2024 年年中发布 Navi44，预估将会采用 6nm 工艺；2025 年发布 Navi43，会采用 3nm 工艺节点，允许在更小体积的封装更多的 CU。

IT之家在此附上 MLID 视频链接，感兴趣的用户可以深入阅读。

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