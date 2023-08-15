制糖工厂 120W“硬糖小电拼”补货：模块化设计，到手价 398 元

IT之家 8 月 15 日消息，据制糖工厂 CANDYDESIGN 官方公众号消息，制糖工厂上月推出了一款名为“硬糖小电拼”的分体式充电器，官方表示，“该‘硬糖小电拼’集充电站和便携充电器于一体，具备 120W 4C1A 氮化镓快充规格，可实现家居和旅行的双栖充电”，此前该商品一度售空，目前官方已经在电商平台补货，到手价为 398 元。

▲ 图源 制糖工厂 官方公众号

IT之家经过查询官方旗舰店得知，这款“硬糖小电拼”分为三种配色款式，即标准“白 + 灰”、“黑 + 灰”、“白 + 彩”，官方还推出了一系列贴纸供用户“展示风格”。

“小电拼”核心设计上采用“模块化设计理念”，将氮化镓多口充电器与插座合一，合并后尺寸为 78*39*105mm，两模块可单独脱离对方独立使用，又能合并变成一个整体使用，不过无法充当移动电源使用。

▲ 图源 制糖工厂官方公众号

该“小电拼”的 USB 充电器部分可独立使用，配备隐藏式折叠插脚，支持 200-240V 电压输入，采用氮化镓技术方案，具备 120W 全局总输出能力，不过也由于其采用“两脚 + 金属壳”设计，部分用户反映该充电器具有漏电问题。

接口方面，该小电拼具有 4C1A 共五个输出接口配置，支持 PD3.0、PPS、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE 等常见的快速充电协议。其中 USB-C1 支持 100W 输出，带有 3.3-20V5A PPS 电压子集；USB-C2 / C3 / C4 支持 60W 输出，带有 3.3-20V3A PPS 电压子集；USB-A 支持 18W 快充输出。

▲ 图源 制糖工厂 官方公众号

插座部分，共提供了两个 2+3 组合式插孔，最高电力承载功率 2500W，适用于多种常见的家用电器使用。（另有隐藏式两脚插孔，用于合体时供电，非合体状态下也可作为常规输出插孔使用）。已通过国家 3C 强制认证，插孔内具备儿童保护门防误插触电，并带有浪涌保护灯、接地保护灯。

▲ 图源 制糖工厂 官方公众号

制糖工厂还为该“小电拼”设计了专属配件：与蛙架（Frogie）配件搭配使用，可让“硬糖小电拼”悬浮放置于桌面，倾斜面对人眼。与背壳（Shelly）配件搭配使用，可让硬糖小电拼悬挂于桌底、柜侧、沙发底部等地方，通过无痕胶粘附，官方表示“搭配这些部件可让桌面更加整洁”。

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