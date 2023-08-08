消息称苹果强制要求 Apple Watch 手表第三方充电器换用官方快充模块

IT之家 8 月 8 日消息，据外媒 AppleInsider 报道，苹果 Apple Watch 手表在 2021 年的 Series 7 型号后加入了快速充电功能，苹果官方宣称“当下 Apple Watch 的快速充电功能，可以使手表在大约 45 分钟内从 0% 快速充电到 80%”。

▲ 图源 AppleInsider

IT之家注：苹果 Apple Watch 采用基于 Qi 的专有充电协议，普通 Qi 充电器无法为 Apple Watch 供电，因此“副厂”生产的第三方充电器必须从苹果公司处采购专用充电模块，才能给手表充电。

外媒声称，在 Series 7 手表后，苹果公司并未提供给“副厂”相应“快速充电模块”，因此“副厂”只能使用 Series 7 以前的传统“慢充”充电模块制造第三方 Apple Watch 手表充电器。

苹果公司当下计划开始为“副厂”换用快速充电模块，但据外媒表示，苹果公司这一要求“是强制性”的，今年 8 月 31 日后 “副厂”只能订购编号为 C962 的快速充电模块，无法再订购 “慢充模块”，且苹果官方快速充电模块定价相比慢充更贵，因此外媒认为 Apple Watch 手表第三方充电器将迎来涨价。

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