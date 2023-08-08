三星 Galaxy Tab A9 平板信息曝光：5100mAh 电池、配 15W 充电器

IT之家 8 月 8 日消息，根据国外科技媒体 tabletmonkeys 报道，型号为“SM-X115”的平板电脑已通过 Wi-Fi 联盟和 FCC 认证，预估上市发售后，名称为 Galaxy Tab A9。

根据 FCC 认证信息显示，三星 Galaxy Tab A9 平板配有 8 英寸屏幕，预估将替代现有 8.7 英寸的 Galaxy Tab A7 Lite。后者于 2021 年夏季推出，售价为 159 美元（IT之家备注：当前约 1143 元人民币）。

FCC 认证文件显示，三星 Galaxy Tab A9 平板为 4G LTE 型号，配备和 A7 Lite 相同的 5100mAh 容量电池，配备 15W 的三星 EP-T1510 USB-C 充电器，保留 3.5mm 耳机端口。

其他可以确认的硬件包括 GPS、BDS、Gallileo 和 Glonass 导航传感器。

FCC 认证文件显示三星 Galaxy Tab A9 平板尺寸为 210.7mm x 124.7mm，作为对比，三星 Galaxy Tab A7 Lite 的长度和宽度为 212.5mm x 124.7mm。

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