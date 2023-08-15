达芬奇 DaVinci Resolve 18.5.1 版发布，添加一系列改进

IT之家 8 月 15 日消息，据 BlackmagicDesign 消息，DaVinci Resolve 18.5.1 版软件更新今天发布。

IT之家附达芬奇 DaVinci Resolve 18.5.1 更新内容如下：

本次更新添加了一系列改进，其中包括在稳定片段时可以保留更佳的调色。因此，当使用图像稳定功能将素材中不想要的摄影机晃动消除后，您最新的调色版本将会被自动应用。

DaVinci Resolve 18.5.1 还在为数目更多的总线添加轨道时提供了更一致的音频播放效果，从而让您播放复杂的时间线的同时可以在单个轨道和总线上控制电平。针对 Studio 版本用户，本次更新改善了在高效 CPU 和 GPU 系统上使用人声隔离时的播放性能，从而能更轻松地实时观看上至 2,000 个轨道。

本次更新还提供了更为精准的复制和粘贴跟踪 Power Window 和跟踪数据操作，因为其位置和宽高比将被准确地复制，从而当跟踪多个物体时可加速您的工作流程。

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