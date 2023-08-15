曜越推出基于 ATX 3.0 标准的 Smart BM3 Bronze 电源

IT之家 8 月 15 日消息，曜越（Thermaltake）宣布推出 Smart BM3 Bronze 系列 ATX 3.0 半模组电源。

Smart BM3 Bronze 尺寸为 150x86x140mm，提供 550 W、650 W、750 W 和 850 W 版本可选。

550 W：74.9 欧元/64.99 美元（IT之家备注：当前约 472 元人民币）

650 W：84.9 欧元/69.99 美元（当前约 509 元人民币）

750 W：94.9 欧元/79.99 美元（当前约 582 元人民币）

850 W：109.9 欧元/89.99 美元（当前约 654 元人民币）

这款电源符合 ATX 3.0 规范，支持 12+4pin PCIe Gen 5.0 供电，并提供大量 8pin 连接器以及 12VHPWR 连接器。它采用日系电容，拥有 80 Plus 铜牌效率认证。

Smart BM3 Bronze 系列兼容 Intel ATX 3.0 标准，支持 200% 的功率超载，可在 2% 负载下达到 60% 的效率。

此外，该电源采用 120 毫米 FDB 风扇，还支持风扇智能停转，可最大限度地减少噪音。据介绍，其风扇仅在负载超过 20% 时才会开始转动，而且用户还可以通过其物理开关开启和关闭风扇智能停转模式。

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