安克推出 Anker 335 移动电源：自带 USB-C 线、集成支架、到手 229 元

IT之家 8 月 15 日消息，安克日前推出了 Anker 335 移动电源，其采用 20000 毫安时容量，集成 USB-C 数据线，并额外带有 1A1C 接口，并带有手机支架功能，目前已经上架各大电商平台，售价为 229 元。

▲ 图源 安克官方旗舰店

IT之家归纳汇总该移动电源参数如下：

设计方面，Anker 335 移动电源壳体正反面采用消光磨砂工艺，提供丁香紫、幻影黑、极光白、奶油粉四种配色，自带的 USB-C 充电线平时可作为挂绳携带，官方称“该充电线可承受 10000 次弯折，方便且耐用”，同时还配有手机支架功能，移动电源侧面带有滑动结构，拉出后可作为手机支架使用，可令手机横向放置、竖立放置。

▲ 图源 安克官方旗舰店

▲ 图源 安克官方旗舰店

功能方面，该移动电源机身集成 LED 百分比电量屏，侧面带有一个 USB-A 输出口，一个 USB-C 双向快充接口，另外还集成支持双向快充的 USB-C 数据线，三种接口单独使用均支持 22.5W 输出、20W 输入。

▲ 图源 安克官方旗舰店

目前 Anker 335 移动电源已经上架各大平台，售价为 229 元，感兴趣的小伙伴们可用自行上车选购。

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