不止小米手机、平板，2023 雷军年度演讲确认有 One More Little Thing 环节

更新:小米官方确认今晚发布会有 One More Little Thing 环节。

IT之家 8 月 14 日消息,据博主 @数码闲聊站 爆料,除了小米 MIX Fold 3 折叠屏手机、Redmi K60 至尊版手机等常规产品外,今晚的发布会还将带来 One More Little Thing 环节,具体内容未知。

2023 雷军年度演讲暨小米新品发布会将于今晚 7 点举行,届时小米 MIX Fold 3、Redmi K60 至尊版、小米平板 6 Max、小米手环 8 Pro 将正式亮相。此外,小米在预热中还暗示发布会内容还包括机器人、升级版小爱同学等。

近几年的小米大型发布会通常会在结尾发布“彩蛋”内容,其中有一些给大家留下了深刻印象。例如在 2021 年 3 月的小米春季发布会上,雷军正式宣布小米造车;在 2021 年 8 月的小米 MIX4 发布会结尾,公布小米第一代仿生四足机器人 CyberDog 等。

今晚的小米发布会还会带来哪些惊喜呢?大家可以期待一下。

IT之家汇总今晚发布会主要内容:

小米 MIX Fold 3:骁龙 8 Gen 2 处理器领先版;8.03 英寸 2K 内屏,双 E6 屏幕,峰值亮度达到 2600nit;小米澎湃电池 + 小米澎湃芯片;徕卡光学四摄五焦段,3.2X 长焦和 5X 潜望式长焦;小米龙骨转轴搭配 UTG 超柔性玻璃;45°-135° 大角度自由悬停;对称式扬声器;50W 无线充。

Redmi K60 至尊版:天玑 9200 + 处理器,提供 24GB+1TB 版本;第二代“1.5K 旗舰直屏”,亮度达 2600nit;索尼 IMX800 大底镜头,支持 OIS + EIS 双重防抖;电池容量为 5000mAh,支持 120W 有线快充;IP68 级防尘防水,配备 NFC、X 轴马达、立体声双扬、红外遥控等。

小米平板 6 Max:14 英寸 2.8K 大屏,专业定制八扬声器,骁龙 8+ 处理器,10000mAh 大电池,小米澎湃 G1 芯片,33W 反向充电,自由工作台。

小米手环 8 Pro:1.74 英寸大屏,60Hz 高刷新率,自定义小组件,真皮、编织快拆腕带,双通道监测模组,续航升级至 14 天。

