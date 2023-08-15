阿里云与中国中医科学院合作，联合打造中医药行业大模型“岐黄助手”

IT之家 8 月 15 日消息，据阿里云官方公众号消息，阿里云近日与中国中医科学院在北京签署合作协议，双方将共同启动数智中医创新联合实验室，联合打造中医药行业大模型，推动中医药行业数智化。

▲ 图源 阿里云官方公众号

阿里云表示，近年来中医药产业发展获得国家高度关注，相关部门出台多项政策，以“互联网 + 中医药”为载体促进中医文化及中医药传承创新发展。面向数字化浪潮，中医药产业进入了重要发展周期，云计算、人工智能、大数据等技术给中医药的科研创新带来推动力。为此，中国中医科学院与阿里云展开深入合作。

IT之家从官方消息中得知，依据合作协议，双方将共同建设、运营“数智中医创新联合实验室”，面向行业联合打造中医药行业大模型 — 岐黄助手，围绕中医药数字化、产业化，共同搭建、推广、运营涵盖中医药服务业、中医药产业的一站式数字化云服务平台。

阿里云声称，当下公共云 + AI 正成为一种新的人工智能生态，中国中医科学院中医药数据中心将依托阿里云公共云技术优势和通义系列大模型能力，提升中医药科研效率，为探索中医药创新提供资源支撑。

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