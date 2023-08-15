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约 83 万人订阅 X Premium 服务，占 X（推特）总用户 0.15%

2023/8/15 19:49:28 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 8 月 15 日消息，X（推特）在上个月推出创作者广告收益分享计划，加入该计划的主要先决条件是订阅 X Premium，每月为 8 美元（IT之家备注：当前约 58 元人民币）。

据外媒 mashable 报道，第三方研究人员 Travis Brown 数据披露，7 月 1 日至 8 月 10 日期间，只有约 9.4 万名用户注册了 X Premium ；在过去的一个半月里，X 每周增加约 1.6 万名净新订用户。数据显示，目前至少有 827615 名用户订阅了 X Premium

马斯克此前发文表示，X 平台的月用户达 5.4 亿。按照比例换算，订阅 X Premium 的用户仅占总数的 0.15%。

一位拥有 8.7 万粉丝的 YouTube 创作者 Roberto Blake 表示，上个月他通过 X 创作内容赚取了 307.891725 美元

值得一提的是，超过 37% 的 X Premium 订阅者的粉丝少于 500 人，不符合收益分享计划的条件。

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关键词：推特订阅X

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