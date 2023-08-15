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Adobe Premiere Pro 2024 Beta 已支持英特尔独显硬件编解码，Arc A770 性能强于 RTX 4060

2023/8/15 15:48:24 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 imisakaultraman21Sprite2017FinnHiram 的线索投递！

IT之家 8 月 15 日消息，英特尔于 2022 年 10 月推出了第一代 Arc A770 和 A750 独显，但软件方面的支持却需要一段时间才能跟上。

Pugetsystems 发现，最新的 Adobe Premiere Pro 2024 Beta Build 22 测试版已正式支持 Intel Arc GPU 硬件编码以及解码，包括对 H.264 和 HEVC 的完整支持。

虽然IT之家不推荐大家使用 Beta 版本作为日常使用，但这对于那些不喜欢英伟达和 AMD 显卡的人来说尤为重要，特别是英特尔 Arc 系列显卡有着比 NVIDIA 及 AMD 更强的编解码器支持。

这里提到的 GPU 硬件编解码与 CPU 加速编解码有所区别，Adobe 官方将该系列工作分为硬件加速解码、Mercury Playbck Engine（GPU 加速）和硬件加速编码三种，他们之间的区别如下：

  • Mercury Playbck Engine（GPU 加速）是一个用于处理 GPU 加速效果并增强播放的渲染器。

  • 在 H.264 / AVC 和 HEVC 编解码器中导出时间轴时，使用硬件加速编码可加速解码性能。

  • 硬件加速解码是一种用于在播放时间轴时加速解码 H.264 / AVC 和 HEVC 媒体的流程。

目前来看，英特尔在使用 HEVC 4:2:2 10bit 媒体的硬件解码支持，以及特定版本的 HEVC 方面具有优势。

虽然 HEVC 4:2:2 10bit 不如 HEVC 4:2:0 8 位那么常见，但大部分厂商都在逐渐支持 HEVC 4:2:2 10bit 相关媒体，因此 HEVC 4:2:2 10bit 在实际使用中的份额已经逐渐增加。

值得一提的是，Pugetsystems 还用 Arc A770 16GB 显卡对 NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB 进行了测试对比，同时也测试了它在英特尔以及 AMD 平台上搭配对应 CPU 以及核显的性能表现，结果如下：

从结果来看，当测试平台存在核显（无论是 AMD 还是 Intel）时，Premiere Pro Beta 的性能与当前 23.6 正式版基本都没有区别。研究之后，Pugetsystems 发现了两方面的问题：

  • 对于 AMD Ryzen 7700X（iGPU）而言，Premiere Pro Beta 测试版在性能方面并没有提升，因为在两个版本中，Premiere Pro 都会默认使用 iGPU 进行编码而非独显。简单来说，Adobe 的优先级顺序是 NVIDIA -> AMD -> Intel，而且目前来看用户无法指定使用某一 GPU。因为这一原因，Ryzen 7700X 上的 iGPU 优先级高于英特尔独显，这意味着测试平台无论在 Premiere Pro 23.6 还是在 24.0 测试版中都在使用 AMD iGPU 进行编码。

  • 对于英特尔酷睿 i7 13700K（iGPU）而言，如果你使用的是 12 代或更新的 CPU，Premiere Pro 也会默认使用 iGPU 进行硬件编码而非独显。简单来说，在英特尔平台上，Arc A770 仍然只是用于渲染和处理 GPU 效果，但硬件编码则由 iGPU 负责处理。

在屏蔽核显的情况下，测试平台性能直接提高了 50% 到 200% 以上，具体取决于 CPU 的相应加速能力，而原本性能就足够强的 CPU（如 Threadripper PRO）收益最小。

据称，如果用户使用了具有快速同步功能的英特尔酷睿 CPU 时，Premiere Pro 就会默认使用快速同步进行硬件解码，而当英特尔快速同步不可用时，Premiere Pro 24.0 Beta 才能充分利用英特尔 Arc A770 进行硬件解码，收益同样取决于具体使用的 CPU，增幅从几个百分点到 40% 不等；不过在较难处理的 HEVC 领域有着明显优势，例如 HEVC 4:2:2 10 位和 8Kk 甚至更高分辨率。

那么，Intel Arc 与 NVIDIA GeForce Premiere Pro 性能有多大的差距呢？Pugetsystems 使用 Intel Arc A770 与英伟达 GeForce RTX 4060 8GB 进行了对比，结果显示 Intel Arc 确实在支持 HEVC 4:2:2 10bit 方面具有天然优势（因为目前 AMD 和 NVIDIA 都不支持）。

从结果来看，英特尔 Arc 独显在处理 H.264 和 HEVC 媒体时的编码和解码时具有明显优势（RAW 方面英伟达具有微弱优势），而 Arc A770 16GB 性能比 RTX 4060 快了 50% 到 70%，但两者目前在京东商城最低价均为 2399 元。

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关键词：英特尔premiere

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