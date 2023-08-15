Adobe Premiere Pro 2024 Beta 已支持英特尔独显硬件编解码，Arc A770 性能强于 RTX 4060

IT之家 8 月 15 日消息，英特尔于 2022 年 10 月推出了第一代 Arc A770 和 A750 独显，但软件方面的支持却需要一段时间才能跟上。

Pugetsystems 发现，最新的 Adobe Premiere Pro 2024 Beta Build 22 测试版已正式支持 Intel Arc GPU 硬件编码以及解码，包括对 H.264 和 HEVC 的完整支持。

虽然IT之家不推荐大家使用 Beta 版本作为日常使用，但这对于那些不喜欢英伟达和 AMD 显卡的人来说尤为重要，特别是英特尔 Arc 系列显卡有着比 NVIDIA 及 AMD 更强的编解码器支持。

这里提到的 GPU 硬件编解码与 CPU 加速编解码有所区别，Adobe 官方将该系列工作分为硬件加速解码、Mercury Playbck Engine（GPU 加速）和硬件加速编码三种，他们之间的区别如下：

Mercury Playbck Engine（GPU 加速）是一个用于处理 GPU 加速效果并增强播放的渲染器。

在 H.264 / AVC 和 HEVC 编解码器中导出时间轴时，使用硬件加速编码可加速解码性能。

硬件加速解码是一种用于在播放时间轴时加速解码 H.264 / AVC 和 HEVC 媒体的流程。

目前来看，英特尔在使用 HEVC 4:2:2 10bit 媒体的硬件解码支持，以及特定版本的 HEVC 方面具有优势。

虽然 HEVC 4:2:2 10bit 不如 HEVC 4:2:0 8 位那么常见，但大部分厂商都在逐渐支持 HEVC 4:2:2 10bit 相关媒体，因此 HEVC 4:2:2 10bit 在实际使用中的份额已经逐渐增加。

值得一提的是，Pugetsystems 还用 Arc A770 16GB 显卡对 NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB 进行了测试对比，同时也测试了它在英特尔以及 AMD 平台上搭配对应 CPU 以及核显的性能表现，结果如下：

从结果来看，当测试平台存在核显（无论是 AMD 还是 Intel）时，Premiere Pro Beta 的性能与当前 23.6 正式版基本都没有区别。研究之后，Pugetsystems 发现了两方面的问题：

对于 AMD Ryzen 7700X（iGPU）而言，Premiere Pro Beta 测试版在性能方面并没有提升，因为在两个版本中，Premiere Pro 都会默认使用 iGPU 进行编码而非独显。简单来说，Adobe 的优先级顺序是 NVIDIA -> AMD -> Intel，而且目前来看用户无法指定使用某一 GPU。因为这一原因，Ryzen 7700X 上的 iGPU 优先级高于英特尔独显，这意味着测试平台无论在 Premiere Pro 23.6 还是在 24.0 测试版中都在使用 AMD iGPU 进行编码。

对于英特尔酷睿 i7 13700K（iGPU）而言，如果你使用的是 12 代或更新的 CPU，Premiere Pro 也会默认使用 iGPU 进行硬件编码而非独显。简单来说，在英特尔平台上，Arc A770 仍然只是用于渲染和处理 GPU 效果，但硬件编码则由 iGPU 负责处理。

在屏蔽核显的情况下，测试平台性能直接提高了 50% 到 200% 以上，具体取决于 CPU 的相应加速能力，而原本性能就足够强的 CPU（如 Threadripper PRO）收益最小。

据称，如果用户使用了具有快速同步功能的英特尔酷睿 CPU 时，Premiere Pro 就会默认使用快速同步进行硬件解码，而当英特尔快速同步不可用时，Premiere Pro 24.0 Beta 才能充分利用英特尔 Arc A770 进行硬件解码，收益同样取决于具体使用的 CPU，增幅从几个百分点到 40% 不等；不过在较难处理的 HEVC 领域有着明显优势，例如 HEVC 4:2:2 10 位和 8Kk 甚至更高分辨率。

那么，Intel Arc 与 NVIDIA GeForce Premiere Pro 性能有多大的差距呢？Pugetsystems 使用 Intel Arc A770 与英伟达 GeForce RTX 4060 8GB 进行了对比，结果显示 Intel Arc 确实在支持 HEVC 4:2:2 10bit 方面具有天然优势（因为目前 AMD 和 NVIDIA 都不支持）。

从结果来看，英特尔 Arc 独显在处理 H.264 和 HEVC 媒体时的编码和解码时具有明显优势（RAW 方面英伟达具有微弱优势），而 Arc A770 16GB 性能比 RTX 4060 快了 50% 到 70%，但两者目前在京东商城最低价均为 2399 元。

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