IT之家 8 月 15 日消息，中国算力（基础设施）大会将于 2023 年 8 月 18 日至 19 日在银川举办。

联想中国现宣布，联想 AI 服务器新品发布会将于 8 月 18 日举行，slogan 为“智算无限 全栈智能”。

据介绍，联想届时将向大家展示其 AI 原生的智能终端、AI 导向的基础设施、AI 嵌入的服务及方案等内容。

2023 中国算力 (基础设施) 大会由工业和信息化部、宁夏回族自治区人民政府共同举办，以“算领新产业潮流、力赋高质量发展”为主题，采用线上 + 线下方式举办。

据介绍，本次大会元宇宙云展览通过“5G + 元宇宙 3.0”数字技术，对线下场馆进行虚拟化建模，整体展馆与线下展馆一一对应，用户可通过元宇宙实时观看大会直播、参观精品展馆。

IT之家查询发现，在今年 6 月的 2023 联想创新开放日活动上，联想展示了 260 多项前沿创新产品和解决方案，分布在算力基础设施、应用与服务，以及 ESG 等方面，例如联想 ThinkSystem SR670 V2 AI 服务器。

这款服务器采用闭环水冷设计，采用 3U 高密度设计，搭载两个第三代英特尔至强可扩展处理器，不但支持 NVIDIA Hopper 超级芯片，还支持 NVIDIA Ampere 数据中心产品组合，最多支持八个双宽 GPU，并通过 NVLink Bridge 实现两两互联。

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