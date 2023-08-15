微软 Azure AI 副总裁：程序员等技术岗位未来十年内被 AI 淘汰

IT之家 8 月 15 日消息，微软 Azure 人工智能副总裁在近日举办的研讨会上，表示人工智能将替代很多技术岗位，但艺术家等需要发挥创意的岗位不会受到 AI 的影响。

有网友在 Reddit 社区发帖，表示微软近期邀请他和少数用户举办了一次聚会，就人工智能话题，和微软 Azure AI 副总裁展开讨论。

微软 Azure AI 副总裁认为在可以预见的未来，特别是程序员和软件开发人员等技术岗位，未来 10 年内将被 AI 取代。

IT之家在此附上该副总裁的关键如下：

人工智能将对就业市场产生影响，包括卡车司机和文案写手在内， 未来几十年人工智能将取代 50-60% 的工作岗位。

一些国家和地区可能会对人工智能施加限制，这可能导致人工智能的某些领域被完全封锁。

人工智能可以通过民主化获取强大工具，在维护社会公平方面发挥重要作用。

人工通用智能将在这十年内实现，但人们担心它的不可预测性。

各国政府还将与微软等科技巨头合作，以强调人工智能的发展。

如艺术工作等创造性工作，将是少数不被人工智能干扰的工作之一。

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