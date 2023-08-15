小米推出 Redmi K60 至尊版手机冰封散热钢化膜：5℃ 降温，59 元

IT之家 8 月 15 日消息，小米推出 Redmi K60 至尊版手机冰封散热钢化膜，目前已上架小米商城，售价 59 元 / 张。

据官方介绍，该款钢化膜采用玻璃基材加光熵镀膜技术，在户外阳光直射下手机屏幕温度最高可降低 5℃。

该款钢化膜透光率可达 92%，抗刮防爆，疏油层覆盖。从商品界面了解到，目前该款钢化膜仅适用于 Redmi K60 至尊版手机。

IT之家附 Redmi K60 至尊版参数信息：

Redmi K60 至尊版搭载联发科天玑 9200+ 旗舰处理器，配有 Pixelworks 逐点的 X7 独显芯片，最高 24GB LPDDR5X 内存和 1TB UFS 4.0 闪存，还搭载了全新的狂暴引擎 2.0。

该机采用一块 6.67 英寸 2712×1220 华星光电 C7 OLED 直屏，峰值激发亮度 2600nit，支持 144Hz 刷新率，2880Hz 高频 PWM 调光；拥有 5000mAh 电池，120W 快充，号称“19 分钟充电 100%”。

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