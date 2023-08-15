8999 元起，小米 MIX Fold 3 折叠屏手机将于今日 10 点再次开启预购

IT之家 8 月 15 日消息，小米 MIX Fold 3 折叠屏手机于昨晚发布后，推出尝鲜计划，限量 2000 台优先发货。现在，这款新机已经在小米京东自营旗舰店开启预约，今日 10 点将再次开启预购。

IT之家附小米 MIX Fold 3 折叠屏售价：

12+256GB 售价 8999 元

16+512GB 售价 9999 元

16GB+1TB 售价 10999 元

关于小米 MIX Fold 3 折叠屏手机的配置信息，IT之家此前进行了详细报道。该产品将搭载高通骁龙 8 Gen 2 领先版处理器，辅以 LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 闪存；机身内置 4800mAh 容量的小米澎湃电池，支持 67W 有线快充以及 50W 无线充电；配备 8.03 英寸 2160×1916 内屏以及 6.56 英寸 2520×1080 外屏，均支持 120Hz 刷新率，局部峰值亮度达 2600 尼特。

此外，小米 MIX Fold 3 折叠屏配备徕卡光学全焦段四摄，分别为 50MP 主摄（索尼 IMX800，1/1.56"，记忆合金 OIS，1G+6P）+ 12MP 超广角（OV13B10，120°）+ 10MP 人像长焦（三星 S5K3K1，OIS）+ 10MP 潜望长焦（三星 S5K3K1，OIS）。

配色方面，该机提供了月影黑、星耀金 2 款配色以及独特的龙鳞纤维版（黑），普通版展开厚 5.26mm，折叠厚 10.96mm，重 259g；龙鳞纤维版展开厚 5.26mm，折叠厚 10.86mm，重 255g。

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