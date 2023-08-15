荣耀 90 系列机型 7.1.0.158 版本：新增微信视频美颜开关

IT之家 8 月 15 日消息，荣耀 90 系列 7.1.0.158 版本已发布，本次更新新增微信视频美颜开关，优化部分场景相机拍照效果，提升系统稳定性，合入安全补丁。

升级链路：

荣耀 90 ：7.1.0.106/107/116/127/137/152>>>7.1.0.158

荣耀 90 Pro：7.1.0.106/107/116/126/137/152>>>7.1.0.158

更新内容：

相机 ：优化部分场景相机拍照效果。

系统 ：新增微信视频美颜开关，微信视频通话时，用户可以下划通知栏后开启 / 关闭美颜功能。提升系统稳定性。

安全：合入安卓 2023 年 8 月安全补丁，增强系统安全性。

IT之家注：暂未收到推送的用户，可以通过打开【荣耀俱乐部】App->【首页】->【系统更新】->【升级尝鲜】->【检查更新】，或通过手机【设置】->【系统和软件更新】->【软件更新】->【右上角三个点】->【升级尝鲜】，根据提示下载安装。

荣耀 90 采用镜月设计，重量 183g，厚度 7.8mm；配备 6.7 英寸 3840Hz 高频调光四曲屏，支持 1600nit 峰值亮度、100% DCI-P3、10.7 亿色、120Hz 刷新率；搭载骁龙 7 Gen 1 芯片，内置 5000mAh 电池，支持 66W 快充；后置 2 亿像素主摄相机 + 1200 万像素超广角微距镜头 + 200 万像素景深镜头，前摄 5000 万像素人像镜头。

荣耀 90 Pro 配备 6.78 英寸四曲屏幕，支持 3840Hz 高频 PWM 调光、120Hz 刷新率、1600nit 峰值亮度、10.7 亿色；搭载骁龙 8+ Gen 1 芯片，内置 5000mAh 电池，支持 90W 快充；后置 2 亿像素主摄相机（1/1.4 英寸，16 合 1 的 2.24μm 等效像素，f / 1.9）+3200 万像素长焦人像镜头（2.5 倍光学变焦，50 倍混合变焦）+1200 万像素超广角微距镜头，前置 5000 万像素人像双摄相机。

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