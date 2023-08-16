号称电影人的“瑞士军刀”，iOS 应用 pCAM Pro 荣获艾美奖奖项

IT之家 8 月 16 日消息，苹果 Apple TV+ 流媒体服务的多部原创电视剧 / 电影获得第 75 届艾美奖提名之后，一款名为 pCAM Pro 的 iOS 应用也荣获其中奖项。
pCAM Pro 应用获得了艾美奖下的工程、科学和技术奖项，该奖项并没有限定特殊的类别，通常涵盖高动态范围电视（HDR-TV）、LED 视频处理器和生产显示器等等，艾美奖今年将该奖项颁给了 pCAM Pro 应用。
IT之家在此翻译艾美奖委员会声明如下：
David Eubank 开发的 pCAM Pro，是一款为苹果 iOS 设备开发的移动应用程序，为电视和电影专业人士提供了多达 26 种完善的电影摄影工具。
这些工具包括计算，以指导设计相机镜头的决定，设置设计和建设，选择镜头和相机传感器格式，实现适当的曝光和色彩平衡，创建无闪烁的照明和照明设计，以及功能性的眼睛光和照明效果等。
最值得注意的是，它允许准确地预先可视化特定的透镜和相机配对，使其成为一个宝贵的工具。
由于编剧协会和 SAG-AFTRA 演员罢工，艾美奖颁奖典礼已从 9 月推迟到 2023 年 10 月 18 日。
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