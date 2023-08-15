仅限欧洲市场，苹果 iOS 17 明年春季更新可侧载安装非 App Store 应用

IT之家 8 月 15 日消息，彭博社的马克・古尔曼近日在其“Power On”Discord 社区中，在和网友的互动中表示，苹果 iOS 17 在明年春季的更新中，为了满足欧盟的相关要求，仅面向欧洲市场开放“侧载”功能，允许用户安装 App Store 之外的 App。

IT之家根据内容汇总如下：古尔曼表示苹果公司内部目前正在推进 iOS 17 的“侧载”功能，首个支持该功能的新版本预估 2024 年春季发布。

古尔曼表示苹果被迫遵守欧盟的数字市场法案（DMA），新规要求符合苹果在内的“gatekeeping”公司，需要开放其平台，并容纳外部应用程序商店和支付平台，并要求默认的电子邮件和消息传递等服务需设置为第三方应用程序，因此“侧载”功能仅限于欧洲地区的 iPhone 用户。

古尔曼还表示苹果公司致力于“淡化”侧载应用程序的能力，并不会公开宣传，且该功能会“深藏”在设置应用中，以便于劝阻尽可能多的用户使用该功能。

古尔曼还表示苹果对地理位置进行了设置，意味着欧洲以外的用户想要在 App Store 之外下载应用程序，基本上不可能欺骗 iOS 17 实现。

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