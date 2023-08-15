福特 CEO：车载软件服务收入未来几年将增长 1000%

8 月 15 日消息，福特汽车公司首席执行官吉姆・法利 (Jim Farley) 预计，未来几年，车载软件服务的收入将激增 1000%。

为了利用这一增长势头，福特公司宣布已聘请苹果公司前服务业务副总裁彼得・斯特恩 (Peter Stern)，帮助管理一个新成立的、专注于技术的部门。斯特恩的任务是发展福特的免提驾驶系统 BlueCruise，以及开发其他面向数百万车主的车载服务。

斯特恩于今年年初离开苹果，此前他在苹果任职六年，帮助推出了一系列服务，包括 Apple TV Plus、Apple News Plus、Apple Arcade、Apple Fitness Plus、MLS Season Pass 以及 Apple One 等。

福特首席执行官吉姆・法利的目标是通过软件服务创造持续的收入流，以平衡汽车业务的繁荣与萧条周期。法利在电话会议上表示，福特公司已经拥有 50 万软件用户，其中大部分是商用车队业务。

法利补充称：“我们目前的营收已达数亿美元，利润率非常健康。根据我们所看到的增长轨迹，我们预计未来几年这部分收入有望增长 10 倍。”

法利说，销售控制车速的软件等服务的毛利率超过 50%。相比之下，福特今年上半年的息税前利润率仅为 8.3%。

法利表示，福特将于 2025 年和 2026 年在其燃油车和电动车型上推出新的电动架构，包括最畅销的 F-150 皮卡，这将使该公司能够提供更多的订阅服务，特别是在安全领域。

“这将是福特增长最快的收入，”法利说。“与我们的汽车业务不同的是，这部分业务的利润率非常高。”

斯特恩是最新一位转投汽车行业的前苹果高管。在福特，他加入了道格・菲尔德 (Doug Field) 的行列，后者于 2021 年被法利聘用。菲尔德曾是苹果研发自动驾驶电动汽车“泰坦计划”的实际负责人。

斯特恩表示，他将与菲尔德“紧密合作”。菲尔德目前领导福特 Model e 部门，负责新汽车技术的开发，包括电动汽车、免提驾驶功能和软件服务。

今年 5 月，通用汽车公司聘请了苹果云服务部门前工程副总裁迈克・阿博特 (Mike Abbott)，负责领导新成立的软件部门。

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