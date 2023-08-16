达达集团 2023 年 Q2 首次实现整体盈利，营收同比增长 23%

IT之家 8 月 16 日消息，即时零售和配送平台达达集团今日发布了 2023 年第二季度业绩报告，总营收为 28 亿元人民币，较去年同期增长 23%。值得注意的是，经调整净利润同比改善超过 17 个百分点至盈利，达达集团实现了上市后的首次整体盈利。

财报显示，京东到家平台二季度营收 18 亿元，同比增长 25%，截至 2023 年 6 月 30 日的 12 个月内，京东到家平台总交易额（GMV）达 708 亿元人民币，同比增长 30%。二季度京东到家年活跃门店数超过 30 万家，同比增长超 70%。

达达快送平台二季度营收为 10 亿元，同比增长 20%，达达快送活跃骑士二季度同比增长超过 30%。

IT之家附达达集团主要业务数据如下：

达达快送平台营收达人民币 10 亿元，同比增长 20%。增长主要来自于为连锁商家提供的同城即时配送服务的订单量上升。

京东到家平台营收达人民币 18 亿元，同比增长 25%。增长主要由于平台 GMV 的提升。基于持续丰富的品牌商、零售商活动，线上营销服务收入也促成了京东到家营收的增长。

总成本和费用为人民币 30 亿元，2022 年同期总成本和费用为人民币 29 亿元。

经营支持成本为人民币 17 亿元。同比增长主要由于为商家提供的同城即时配送业务订单量的上升带来的骑手成本的上升，以及营销活动成本的增加。

销售营销费用为人民币 11 亿元。同比下降主要是广告和营销费用的减少，以及对京东到家消费者补贴的减少。

综合行政费用为人民币 5600 万元。同比下降得益于良好的费用管控措施，以及股份薪酬费用减少。

研发费用为人民币 1 亿元。同比下降主要由于研发人力成本的下降。

非美国通用会计准则下（Non-GAAP）归属于达达集团普通股股东的净利润为人民币 840 万元，去年同期为亏损 4 亿元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司拥有现金及现金等价物、限制性现金及短期投资共计人民币 39 亿元。

达达集团预计，2023 年第三季度总收入将介于人民币 28 亿元至人民币 30 亿元之间，同比增长 18% 至 26%。

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