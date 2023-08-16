特斯拉推出新型通用家用充电器，可兼容北美所有电动汽车

IT之家 8 月 16 日消息，特斯拉今天推出了一款新型的二级家用充电器，名为特斯拉通用壁挂连接器（Tesla Universal Wall Connector），它有一个独特的功能，就是可以充电北美销售的任何电动车，而不需要额外的适配器。客户今天可以订购充电器，但是要到 10 月份才能开始发货。

这是因为通用壁挂连接器使用了一个交流版本的超级充电器魔术底座（Supercharger Magic Dock），可以让充电器在用户需要时释放一个内置的 J1772 适配器，这样就可以为使用新的北美充电标准（NACS）或者 J1772 接口的电动车充电。

通用壁挂连接器今天在百思买和特斯拉商店开始销售，价格为 595 美元（IT之家备注：当前约 4344 元人民币）。这个价格比较合理，与特斯拉的其他家用充电产品相符，目前特斯拉壁挂连接器（Tesla Wall Connector）的价格是 475 美元，而特斯拉 J1772 壁挂连接器（Tesla J1772 Wall Connector）的价格是 550 美元。

通用壁挂连接器的规格如下：

每小时最多增加 44 英里的续航里程，输出功率为 11.5 千瓦 / 48 安培

集成的 J1772 魔术底座适配器可以为任何电动车充电

自动感应手柄可以打开特斯拉充电口

通过特斯拉应用程序监控和管理您的充电计划和用量

Wi-Fi 连接，可以进行 OTA 更新、远程诊断和访问控制

适合室内外使用

根据安装位置可调节电流大小

可与多达 6 个壁挂连接器共享功率

24 英尺的电缆长度

四年保修期（住宅使用）

除了推出通用墙壁连接器之外，特斯拉今天还宣布，将很快向其移动应用程序发送一个更新。这个更新将带来更多的功能，并激活一些特性，包括安排充电时间和查看过去充电事件的数据。

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