消息称特斯拉部署全自动驾驶方案 FSD 入华，招募本地运营团队

IT之家 8 月 15 日消息，据 36 氪报道，特斯拉正在中国组建一个 20 人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案 FSD（Full Self-Drive）在中国市场落地。产业链知情人士称，“特斯拉已经从总部派了工程师，来进行培训。”

报道称，与此同时，特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队，规模约上百人。这同样是为训练 FSD 的算法作准备。

有知情人士称，特斯拉在上海进行测试，需要在其注册地所在的浦东临港先申请一个临时牌照，试运行两周之后，通过了相关评审会审批，才能拿到长期的测试资质，而拿到这个资质，至少也需要三个月。

值得一提的是，有来自用户端的信息反馈，8 月 9 日的车辆系统更新中，其中一项就涉及自动驾驶数据采集，用户可以按照自己的意愿选择是否参与。

此外IT之家注意到，昨天特斯拉中国在一项声明中表示，特斯拉已在中国建立了数据中心，所有在中国大陆市场销售车辆所产生的数据，都会存储在中国境内。

FSD 是特斯拉多年研发的完全自动驾驶解决方案，目标是实现不需要人为干预的驾驶。目前，FSD 已经在北美推出了测试版本，并且即将向所有用户推送正式版本。特斯拉 CEO 马斯克在上个月的人工智能大会上表示，FSD 今年晚些时候就可能具备 L4 乃至 L5 的完全自动驾驶能力。

要在中国市场取得成功，特斯拉面对诸多挑战。首先，中国市场的道路情况和交通状况与美国市场有很大差异，特别是在一线城市，复杂的场景需要更多的数据采集和算法优化。其次，特斯拉还需要遵守中国市场的监管规定和安全标准，进行相关的测试和审批。最后，特斯拉还需要与国内的车企和科技公司展开竞争，这些公司也在积极推进高阶智能驾驶方案，并且有着本土化的优势。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。