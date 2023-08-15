印度尼西亚：特斯拉拟投建电池材料厂，无意建汽车厂

8 月 15 日消息，周一，印尼官员表示，特斯拉将宣布在该国建设一家新的电池材料工厂。

据悉，印尼富含石油、天然气以及煤、锡、铝矾土、镍、铜、金、银等矿产资源，而镍储量占据全球 22%。

镍是生产电动汽车电池的关键材料，而印尼热切希望在国内发展完整的镍供应链，特别是提炼电池化学品、制造电池，并最终制造电动汽车。据报道，印尼一直在积极推动对国内电池和电动汽车的投资，以利用其丰富的镍资源。

多年来，印尼一直在争取特斯拉在该国投资电池制造和汽车制造，试图利用其丰富的镍储量。

早在 2019 年 7 月份，就有传言称，特斯拉正寻求在印尼中苏拉威西省的莫罗瓦利工业园区（IMIP）建设一座电池工厂。

2020 年 10 月份，外媒报道称，特斯拉和印尼政府正就在印尼进行潜在投资进行初步讨论。2020 年 10 月下旬，印尼工业部长 Agus Gumiwang 在一份声明中表示，与特斯拉就在巴塘建设电池工厂的谈判正在进行中。

2022 年 4 月，特斯拉与印尼官员进行了会面，讨论了有关镍的潜在交易。2022 年 5 月份，印尼投资部长 Bahlil Lahadalia 表示，特斯拉同意在印尼建设一家电池和电动汽车工厂。但当时，他无法正式宣布这一消息，因为特斯拉还没有签署协议。

今年 1 月份，印尼高级部长 Luhut Pandjaitan 表示，印尼正与比亚迪、特斯拉和现代等汽车制造商敲定在该国投资建设电动汽车生产工厂的协议。

近日，Pandjaitan 在旧金山会见了马斯克，并在 Instagram 上分享了此次会面的目的是了解特斯拉在印尼投资的阻碍因素。

Pandjaitan 表示，马斯克希望在印尼投资制造电池材料，而不是电动汽车，这笔投资将相当大。他指出，特斯拉并不打算在印尼建设一家汽车厂。

此外，Pandjaitan 表示，马斯克证实特斯拉希望建设一家电池材料工厂，并暗示将在未来几个月内宣布这一消息。他还表示，马斯克将于今年 9 月或 10 月访问印尼。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。