越南电动汽车制造商 VinFast 赴美上市：首日股价暴涨超 250%，市值达 650 亿美元

IT之家 8 月 16 日消息，越南电动汽车制造商 VinFast 于当地时间 8 月 15 日在美国纳斯达克正式上市，上市当日 VinFast 股价一路猛涨，盘中最高触及 38.78 美元，报收 37.06 美元，涨幅达 254.64%。

▲ 图源 VinFast 官网，下同

VinFast 盘中市值达到了 650 亿美元，超过了法拉利、本田汽车，以及美国的传统车企福特汽车和通用汽车，落后于德国大众汽车（716 亿美元），相当于中国车企理想汽车和蔚来汽车的市值总和。

IT之家从公开资料了解到，VinFast 公司成立于 2017 年，是越南首富范日旺（Pham Nhat Vuong）创办的 Vingroup 集团旗下子公司之一。截至 6 月 30 日，VinFast 已交付近 19,000 辆电动汽车，包括 VF e34、VF 5、VF 8 和 VF 9 车型。该公司已从越南向美国出口了约 2,100 辆电动汽车，向加拿大出口了近 800 辆电动汽车。

据每日经济新闻报道，VinFast 股价之所以大涨，是因为能交易的流通股数量极其稀少，仅占总股本的不到 1%，使其更容易受到市场炒作的影响。范日旺直接和间接持有这家公司流通股的 99%，多数通过其企业集团 Vin 集团持有。此外，VinFast 在美国建厂的计划和全球化的布局，也为该公司提供了更多想象空间。

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