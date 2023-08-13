越南造车新势力 VinFast 预计最早下周在纳斯达克上市，估值可达 230 亿美元

IT之家 8 月 13 日消息，据路透社本周五报道，越南电动汽车制造商 VinFast 表示预计最早下周（8 月 14 日-8 月 20 日）在纳斯达克以 SPAC（特殊目的收购公司）的形式上市交易。

报道称 VinFast 宣布此消息之后，其母公司 Vingroup 的股价在本周五上涨了近 7%，每股股价约合 3.06 美元（当前约 22 元人民币），创下本年度的新高。

而在本周四，VinFast 的 SPAC 合作伙伴 —— 总部位于香港地区的 Black Spade 与 VinFast 的合并获批。而双方曾联合声明中声称，公司将于 8 月 15 日前后在纳斯达克上市，股票代码为 VFS，合并后 VinFast 的估值将达 230 亿美元（当前约 1665.2 亿元人民币）。作为对比，同为海外“造车新势力”的 Rivian 市值约为 210 亿美元（当前约 1520.4 亿元人民币），Lucid 的市值约为 160 亿美元（当前约 1158 亿元人民币）。

SPAC 合并不会为 VinFast 筹集新的资金，不过该公司创始人潘日旺一直支持在美国上市，将有利于公司进一步拓展美国市场并在北卡罗莱纳州建厂。

IT之家此前报道，VinFast 已经向美国出口了约 3000 辆 VF 8 纯电 SUV，今年 3 月起开始交付。

▲ 图源 VinFast 官网

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。