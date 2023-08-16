OPPO Watch 4 Pro 智能手表官宣即将发布，号称“持续引领全智能体验”

IT之家 8 月 16 日消息，OPPO Watch 4 Pro 手表今日发布首条预热信息，官方宣称“ OPPO Watch 系列三载耕耘，每一代都坚持创新，持续引领全智能手表体验。”目前，OPPO 官方暂未公布这款新手表的发布日期、外观、配置等信息。

据博主 @数码闲聊站 此前爆料，OPPO Watch 4 Pro 支持独立 eSIM，搭载 4nm 骁龙 W5+BES2700 双芯平台，内置 570mAh± 电池，在全智能模式下可续航 5 天。此外，OPPO Watch4 Pro 中框从铝合金换成 316 不锈钢，底座材质升级为陶瓷，预计本月和折叠屏新机一起登场。

外观方面，该博主此前爆料称，OPPO 新款智能手表将继续采用带弧形边缘的 LTPO 方形显示屏，该产品的设计思路不变，表冠、表体、表带据称是“奢侈品级用料”。

据IT之家此前报道，OPPO Watch 3 系列发布于 2022 年 8 月，该产品标配骁龙 W5+Apollo4 Plus 旗舰双芯，支持 ECG 心电图、eSIM 通信、NFC 三大功能，采用微弧方形表盘设计，标准版起售价为 1599 元，Pro 版为 1999 元。

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