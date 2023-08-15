OPPO Watch4 Pro 旗舰智能手表配置曝光，搭载骁龙 W5+BES2700 双芯平台

IT之家 8 月 15 日消息，今日博主 @数码闲聊站 曝光了 OPPO Watch4 Pro 智能手表的配置信息，称其为 eSIM 全智能旗舰手表。

据该博主称，OPPO Watch4 Pro 搭载 4nm 骁龙 W5+BES2700 双芯平台，内置 570mAh± 电池，在全智能模式下可续航 5 天。

此外，OPPO Watch4 Pro 中框从铝合金换成 316 不锈钢，底座材质是陶瓷，质感大升级，预计本月和折叠屏新机一起登场。

IT之家查询获悉，BES 恒玄 BES2700 是一颗蓝牙音频 SoC，具有超低功耗、高集成度的特点，采用 12nm 工艺制程，集成双模蓝牙 5.3，支持 BT&BLE，主处理器内置 Arm Cortex-M55 CPU 和 Tensilica HiFi 4 DSP，极大提升了芯片的运算性能，sensor hub 子系统内置 STAR-MC1 MCU 和恒玄自研的神经网络处理器 BECO NPU，在显著降低功耗的同时，实现丰富的应用处理能力。目前华为、OPPO、小米、三星、vivo、荣耀等众多品牌旗下的真无线耳机大量采用这个芯片。

骁龙 W5 此前已由 OPPO Watch 3 系列首发搭载，这是业内首款基于 4nm 制程工艺打造的可穿戴芯片，具备毫秒级响应能力，同时功耗最多降低 40%。在 UDDE 双擎混动 2.0 技术的调度下，骁龙 W5 与 Apollo 4 Plus 芯片协同工作，Pro 版在全智能模式支持 5 天超长续航，相比上代提升 25%；轻智能模式下，更是提供了 15 天超长续航体验。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。