7 月腾讯《王者荣耀》吸金 16 亿元，蝉联全球手游畅销榜冠军

IT之家 8 月 16 日消息，Sensor Tower 商店情报数据显示，2023 年 7 月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金 2.2 亿美元（IT之家备注：当前约 16.06 亿元人民币），蝉联全球手游畅销榜冠军。7 月 8 日，该游戏推出了米莱狄完美假期皮肤，创下了当月收入的高峰。随着两款限定皮肤返场，新英雄朵莉亚的引入，以及夏日福利等内容更新，该游戏不仅保持了玩家浓厚的兴趣，也进一步巩固了在畅销榜上的冠军位置。

全球热门移动游戏收入 TOP10 完整榜单，说明：数据不包括第三方安卓渠道。

腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入) 以 1.72 亿美元收入重回榜单第 2 名。其中，62.8% 的收入来自中国 iOS 市场，美国市场的收入占 8%，印度市场占 3.5%。7 月 4 日，随着新功能载具置换的引入，该游戏在中国 iPhone 手游畅销榜上连续 4 天霸榜。7 月 7 日，该游戏推出《纯梦嫁纱》活动并创下当月收入高峰。延续其成功势头，7 月 14 日，该游戏与世嘉合作，推出索尼克主题皮肤，进一步提升了收入。

网易《逆水寒》手游以 1.13 亿美元收入位列榜单第 3 名。得益于出色的美术设计和丰富的游戏内容，这款武侠 MMORPG 手游在 7 月期间稳居中国 iPhone 手游畅销榜前 3 名。此外，该游戏还荣登 7 月全球手游收入增长榜榜首。

收入榜前五另外两款游戏为 Dream Games《Royal Match》和 King《Candy Crush Saga》。

2023 年 7 月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 付费 65.6 亿美元，同比基本持平。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了近 19 亿美元，占全球总收入的 28.7%。中国 iOS 市场排名第 2，占 19.7%；日本市场排名第 3，占 16.4%。

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