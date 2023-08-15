Falcom 正版授权《伊苏 8》手游开启先行注册，bilibili 游戏自研

IT之家 8 月 15 日消息，bilibili 游戏自研、Falcom 正版授权手游《伊苏 8：达娜的安魂曲》早已在B站开启预约，官方表示目前制作进度顺利，并开启先行注册。

IT之家从官方获悉，《伊苏 8》世界观剧情非常庞大而厚重 —— 梦境交织的双主角设定、逆转宿命的女主形象、关于自然进化秩序的探讨…… 团队尝试采用虚拟拍摄、表情捕捉、动作捕捉、音效混响等技术，邀请专业影像技术进行拍摄指导。

游戏简介：

“我们并非神的道具”。

自盖提海而来，被海怪冲散，踏上赛连岛开启寻找同伴的冒险之旅。在这里频繁的梦见，未知的国度，模糊的面容，叵测的命运。

深海。预知。存在。尊严。

当这几个词以梦境交织时，注定是一篇动人的史诗。

那个少年教会我勇敢， 那个少女教会我不屈。

「波澜壮阔的冒险故事」

传承正统 JRPG 的核心，将《伊苏 8》原作剧情与全新玩法结合，还原赛连岛上的传奇冒险。寻找失散的漂流者，探索未知的岛屿深处，与敌人进行快节奏的即时战斗，揭开岛屿不为人知的历史篇章！

「视觉与听觉的沉浸享受」

浪涛喧嚣、海鸟长鸣、树叶摇晃，回顾海滩上沙沙走过的脚印；草木间的蝉鸣与水流，阴影处野兽的低吼，环顾丛林中随风抖落的疏影。极致的真实感与沉浸感打造身临其境的视听盛宴。

「期待与惊喜并存的情感体验」

装扮风格各异的人们汇聚在这座岛上，背负着不同的使命与故事。交际攀谈，并肩战斗，了解每位 NPC 背后的故事，赢得他们的信任，结交真心朋友，一同在荒岛上生存下去吧！

「力求 3A 作品的电影级制作品质」

使用虚拟拍摄系统，以实拍电影的方式制作游戏过场动画，运用面部和动作捕捉，演员的表演直接转化为游戏角色的表情、动作，通过星聚引擎呈现出高完成度的镜头效果，力求在手机上品味主机游戏般的高品质动画。