“分手游戏”《胡闹搬家 2》中文发售宣传片公开：PS4/5、Switch、Xbox 版发售，0 点上线 Steam

IT之家 8 月 15 日消息，发行商 GSE 发布了《胡闹搬家 2》中文发售宣传片，现已登陆 PS4/5、Xbox One、XSX / S、NS 平台，Steam 版将于 0 点发售，支持简体中文。

IT之家注意到，《胡闹搬家 2》Steam 标准版售价 130 元，豪华版售价 170 元，预订可免费获得 F.A.R.Tastic 四件套：添加了 4 个全新的搬家工，Chum、Bastion、Hootacris 和 Cera Tops 。

此外，《胡闹搬家 2》全球媒体评测现已解禁，MC 均分为 83，IGN 为游戏打出了 8 分评价。

游戏简介：

《胡闹搬家 2》是世界知名的物理引擎式搬家模拟游戏的古怪续作。作为 F.A.R.T 独自工作或与最多三名好友穿上 Smooth Moves 制服，帮助 Packmore 与其他地方的居民打包配送！

多维度单机与在线多人模式

与朋友一起搬家，一起奔走！无论您喜欢单机合作还是跨平台在线多人游戏，我们都会为您签收、封装和递送！

全新冒险

我们不再待在 Packmore 了... 通过维度内传送门，将能探索充满爆笑愚蠢挑战与令人笑开怀混乱动作的全新世界。

全新角色与回归的最爱

《胡闹搬家 2》提供更多全新的可爱角色，因为 Smooth Moves 雇用了一些新的 F.A.R.T 成员！不过别担心，Rye Yu 与 Sidney 还在名单上...

阖家游玩!

辅助模式？！有！大量的无障碍选项？！有！大量角色以及无数个为追求时尚的人量身打造的合身造型？！统统都有！