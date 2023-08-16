科幻动画神作《瑞克和莫蒂》第七季官宣，两位主角配音换人

IT之家 8 月 16 日消息，科幻动画《瑞克和莫蒂》宣布将于下周公布第七季的首播时间，官方还晒出了一段预热视频。

《瑞克和莫蒂》是由 Justin Roiland 和 Dan Harmon 制作的科幻动画剧集，目前已经推出了六季，整体口碑都非常不错。

▲ 图源豆瓣

不过，《瑞克和莫蒂》第七季将迎来巨变，该剧联合创作者 Justin Roiland 在今年早些时候被 Adult Swim 解雇后首次缺席，他也是瑞克与莫蒂两位主角的配音演员，因此第七季将更换配音，系列口碑迎来更多不确定性。

Adult Swim 对于未来几季中为瑞克与莫蒂配音的人一直守口如瓶。IT之家查询到，上个月在圣地亚哥动漫展上，制片人 Steve Levy 分享了新配音演员的最新情况，指出他们正在“接近”替代者，并确认新配音演员将与 Justin Roiland 的声音相似。更有趣的是，在最近接受《洛杉矶时报》采访时，Steve Levy 表示，在 Justin Roiland 离开后，第七季可能会“更好”。

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