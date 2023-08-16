索尼 A7cII 与 A7cR 相机新爆料：单卡槽，236 万像素 EVF

IT之家 8 月 16 日消息，索尼预计将在 8 月 29 日举行发布会，推出 A7cII 与 A7cR 相机以及 16-35mm GM II 镜头。今日，外媒 sonyalpharumors 曝光了 A7cII 与 A7cR 的部分参数信息。

索尼 A7cII：

– 与 A7rV 相同的自动对焦

– 5 轴防抖

– 10fps 连拍

– 与 A7IV 相同的 LCD 屏幕– 4k60p

– 像 ZV-E1 一样自动取景

– 236 万像素 EVF

– 1 个卡槽

索尼 A7cR：

– 与 A7rV 相同的自动对焦

– 与 A7rV 相同的防抖

– 10fps 连拍

– A7rV 相同的侧翻屏

– 4k60p 10 位 422 录制

– 236 万像素 EVF

– 1 个卡槽

据 IT 之家此前报道，消息称索尼 A7C II 将配备 A7IV 的 33MP 传感器，A7C R 配备 A7rV 的 61MP 传感器。

不久前，YouTube 博主“攝影獨白 Alex NG”现已曝光索尼即将发布的 A7C II 相机的外观。

图源攝影獨白 Alex NG

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