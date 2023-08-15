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首页 > 游戏之家>游戏快报

索尼 PS Plus 游戏目录 8 月更新：《审判之逝 湮灭的记忆》《胡闹搬家 2》等

2023/8/15 14:28:37 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 8 月 15 日消息，索尼公布了 8 月 PS Plus 游戏目录，包含《审判之逝 湮灭的记忆》《命运 2：邪姬魅影》《胡闹搬家 2》等。

PS Plus 升级 / 高级 游戏目录：

  • PS4 / PS5《审判之逝 湮灭的记忆》

  • PS4 / PS5《命运 2：邪姬魅影》

  • PS4 / PS5《Sea of Stars》（8 月 29 日）

  • PS4 / PS5《胡闹搬家 2》

  • PS4《双点医院：JUMBO Edition》

  • PS5《Destroy All Humans! 2 – Reprobed》

  • PS4《Destroy All Humans! 2 – Reprobed:Single Player》

  • PS4/PS5《Source of Madness》

  • PS4《Midnight Fight Express》

  • PS4《Dreams Universe》

  • PS4/PS5《Cursed to Golf》

  • PS4 / PS5《咒语力量 3》

PS Plus 高级 经典游戏目录：

  • PS4/PS5《MediEvil: Resurrection》（PSP）

  • PS4/PS5《Ape Escape: On the Loose》（PSP）

  • PS4/PS5《Pursuit Force: Extreme Justice》（PSP）

IT之家注意到，PS Plus 升级和高级会员游玩游戏目录中任一款游戏，即可获得 50 点积分；游玩游戏目录中的单机多人合作游戏《双人成行》《人类：一败涂地》《煮糊了!2》《地球防卫军 5》其中一款，即可获得 50 点积分；游玩 PS Plus8 月每月游戏任一款，即可获得 50 点积分。

PS VR2 玩家游玩《Moss》《Moss: Book II》《Startenders: Intergalactic Bartending》《Swordsman VR》中的任一款，即可获得 50 点积分，并获得 PS VR2 数位藏品

8 月 16 日起，游玩《The Wild at Heart》《SCARF》《ABZU》中的任一款，可获得特别的「Nice Cuppa」数位收藏品

8 月 3 日起参与「适者生存」专场，游玩《使命召唤：现代战争 II》《CRSED》《战地风云 2042》《绝地求生》任一款，可获得数位收藏品 ——「winner-winner chicken dinner–Tikka Masala」。

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关键词：索尼ps5ps plus

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