Redmi Note 13 手机相机规格曝光：2 亿像素主摄

IT之家 8 月 16 日消息，消息源 Kacper Skrzypek 近日曝光了 Redmi Note 13 手机规格信息，表示该机类似于红米 K60 至尊版，可能会配备联发科天玑 9200+ 处理器。

该消息源透露了 Redmi Note 13 手机的相机情况，IT之家汇总如下：

主摄为配备 2 亿像素的三星 HP3 传感器

800 万像素索尼 IMX355 超广角镜头

200 万像素豪威科技 OV2B10 传感器（目前无法确认是微距还是深度）

1600 万像素豪威科技 OV16A1Q 前摄

IT之家此前报道，数码博主 @数码闲聊站分享了 Redmi Note 13 Pro+ 的渲染图，新机配备一块极窄柔性直屏，采用方形镜头 Deco 以及隔断设计。从图上看，这款新机的整体设计非常接近小米 13 手机。

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