将支付 3.53 亿美元“分手费”，消息称英特尔已放弃收购 Tower Semiconductor

IT之家 8 月 16 日消息，英特尔公司于 2022 年 2 月宣布以 54 亿美元（IT之家备注：当前约 394.2 亿元人民币）收购 Tower Semiconductor，不过根据路透社和彭博社报道，截止日期为加州时间 8 月 15 日午夜，英特尔公司目前已基本放弃了本次收购计划，会向 Tower 支付 3.53 亿美元（当前约 25.77 亿元人民币）的“分手费”。

英特尔原本希望通过收购 Tower Semiconductor 公司，获得 Tower Semiconductor 的客户群，开发自己的合同芯片制造业务，进一步增强该公司的代工业务。

Tower 半导体（Tower Semiconductor）在射频（RF）、电源、硅锗（SiGe）、工业传感器等专业技术方面的专长，以及其广泛的 IP、电子设计自动化（EDA）合作伙伴关系和成熟的代工布局，将为英特尔和 Tower 半导体（Tower Semiconductor）的全球客户提供广泛的覆盖。

Tower 半导体（Tower Semiconductor）服务于移动、汽车和电源等高增长市场，跨区域经营代工业务，其设施遍布美国和亚洲，为无晶圆厂公司和 IDM 公司提供服务，并提供每年超过 200 万个初制晶圆（wafer starts）产能，包括在得克萨斯州、以色列、意大利和日本的增长机会。

更新：英特尔已经发布新闻稿，正式确认放弃收购 Tower Semiconductor。

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