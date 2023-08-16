华为 MateBook X Pro 2023 笔记本 32GB 大内存版今晚开卖，首发 10799 元

IT之家 8 月 16 日消息，华为在今年 5 月份推出了 MateBook X Pro 2023 笔记本，其中微绒典藏版可选 32GB 内存，售价 13999 元。现在，MateBook X Pro 2023 非微绒典藏版也增加了 32GB 内存选项，首发 10799 元，8 月 17 日 0 点开卖。

IT 之家整理华为 MateBook X Pro 2023 规格如下：

这款笔记本搭载了 13 代酷睿 i7-1360P 处理器，可选 16GB / 32 GB LPDDR5 双通道内存，最高可选 2TB 固态硬盘。

设计方面，华为 MateBook X Pro 2023 款可选微绒金属机身设计工艺，在镁合金材质的基础上，结合采用微弧氧化工艺，整机重量 1.26kg。

屏幕方面，华为 MateBook X Pro 2023 款采用了 14.2 英寸 3120 x 2080 分辨率 90Hz 原色全面屏，号称是“全球首款支持 HDR Vivid 的笔记本”。其中，典藏版搭载创新防反光纳米镀膜，减少反光。

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