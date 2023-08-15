IDC：二季度中国平板电脑市场同比下降 6.6%，消费市场同比下降 7.2%

IT之家 8 月 15 日消息，国际数据公司（IDC）最新平板电脑季度跟踪报告显示，2023 年第二季度，中国平板电脑市场出货量约 677 万台，同比下降约 6.6%，其中消费市场同比下降 7.2%；商用市场同比增长 0.6%。

▲ 图源 IDC 咨询公众号，下同

IDC 中国表示，生产力属性成为 2023 年中国平板电脑产品的主线并将贯穿整年。OPPO、华为、小米、荣耀等厂商持续推进大屏平板电脑移动办公效能的提升；屏幕比例多样化，屏幕素质持续提升成为消费市场的亮点。同时，联想、vivo 在游戏领域积极拓展，游戏平板在 618 大促期间增长明显。

▲ 刚刚发布的小米平板 6 Max 14 超大平板，更加强调办公属性

此外，商用市场出货量实现自 2021 年第三季度以来的首次同比增长。

从厂商来看，2023 年第二季度的前三名分别为苹果、华为、小米。IT之家发现，其中小米份额同比增长 4.2%，华为份额同比下降 3.3%，联想份额同比下降了 4.3%，这三个厂商浮动较大。

从价格来看，2023 年第二季度的中国平板电脑市场均价为 2881 元，平均单价环比上一季度下降 1.7%。

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