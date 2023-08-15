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首页 > 智车之家>汽车新闻

消息称北汽新能源、华为智选新车定位 C 级纯电智能轿车，明年亮相

2023/8/15 17:25:59 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 西窗旧事 的线索投递！

IT之家 8 月 15 日消息，据财联社报道，北汽蓝谷内部人士透露，北汽新能源与华为展开智选合作后的首款新车定位为 C 级纯电智能轿车，将于明年正式亮相

该人士透露：“产品由华为定义，北汽新能源负责提供底盘架构及整车生产。新车将进入华为销售渠道，目前品牌名称尚未确定。”

此前一天，北汽蓝谷公告称，为进一步深化合作，北汽新能源在与华为技术有限公司现有战略合作基础上，将与华为终端有限公司开展智选合作。

据IT之家此前报道，在 6 月 16 日举行的 2023 未来汽车先行者大会上，华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东表示，目前华为智选车的合作模式已经“越来越清晰”，将分别由华为和车企各自出力

其中，华为提供“领先的 2C 体验设计、领先的智能化技术、安全质量标准”，车企方面提供“整车工程能力、4.0 智慧工厂、供应链管理”。双方合作车型将由华为主导设计，华为与车企共同开发、联合打造

图片 1

华为智选车模式合作车企目前有四家，包括赛力斯、江淮、奇瑞、北汽蓝谷（极狐）。

值得一提的是，奇瑞 x 华为智选车首款纯电轿跑 ——Luxeed 已经现身工信部申报名单，型号似乎将命名为“智界 S7”，并非使用“问界”品牌。

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