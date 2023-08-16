淘天集团发布新绩效管理制度，目标扩大一线员工发展空间

IT之家 8 月 16 日消息，今日上午，淘天集团内部邮件正式发布了《淘天集团员工绩效管理制度》，并于当天生效，绩效管理按季度、分三档来进行评估。

邮件内容还提到，淘天内部正在制定组织变革方案，作为重要指挥棒的绩效管理，将与后续推出的层级、激励等制度相统一协调。整体方案尚处设计阶段，将在充分论证后慎重推出，预计不早于今年 12 月底。

阿里方面回应界面新闻称，新公布的绩效管理核心目标是充分扩大一线员工的发展空间，向中高层要结果，以激发组织的活力。相应的层级、激励等其他制度尚在制订中。

新绩效管理制度要求，中高层管理者必须做好过程中的目标对焦和业务指导，为一线员工提供持续的能力提升和确定的进步通道。

据IT之家此前报道，已有多方消息传出淘天集团的体系变革。

阿里巴巴自今年“1+6+N”组织变革以来，就对内部进行了不少大刀阔斧的改动，淘宝天猫集团实现全面独立经营管理。据 36 氪报道，近期淘宝天猫集团启动了近年来最大的人力制度改革，取消 P 序列、P8 以上改为组织任命。对此，淘宝天猫集团回应界面新闻表示，改革是一定的也是必需的，方案仍在调研阶段。

《晚点 LatePost》报道称，淘天集团考虑增加基层员工职级（ P 序列改为 14-28 级），简化晋升方式；还计划将 OKR 考核制度调整为 OKR 与 KPI 并行，以 KPI 为主的考核制度。此外，十人以上团队强制执行末尾淘汰。

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