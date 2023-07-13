（更新）消息称淘宝天猫启动重大人力体系改革：取消 P 序列，P8 以上改为组织任命

更新：淘宝天猫集团回应界面新闻表示，改革是一定的也是必需的，方案仍在调研阶段。

IT之家 7 月 13 日消息，据 36 氪报道，近期淘宝天猫集团启动了近年来最大的人力制度改革，涉及员工绩效、层级体系等多个核心事项，目前已形成一个初步的“征求意见版”，其中提及：

取消 P 序列，改为 14-28 级，对应原 P4-P8，每三个层级对应一个 P 级；

原 P8 以上员工走组织任命的形式，不再有职级的晋升和降级，而根据业务规模和团队规模来决定薪资和奖金等。

14-28 级员工工资和奖金不会只与层级挂钩，未来将实现层级和奖金的逐步分离；

绩效分数将只保留三个层级：3.7、3.5、3.25，取消 3.5 + 和 3.5-，绩效表现优秀者可能在一年内实现多个层级跃升；

报道称，一位接近淘宝天猫 HR 体系的人士透露，“绩效方案相对快一点，各部门在研究操作了。层级方案还在征求意见中，预估 12 月后才会切换。”

据IT之家此前报道，今年 3 月 29 日下午，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。具体“1”是指阿里巴巴集团，“6”是指阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱六大业务集团，“N”则是阿里旗下其他业务公司。

阿里强调，具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。

淘宝天猫商业集团已经按照新的组织架构进入正式运转。其核心电商业务按照行业对消费者提供的价值设立三大行业发展部，分别由七公、奥文和一漫负责，向 CEO 戴珊汇报。随着客服、技术、人力、财务等原阿里巴巴集团中台团队整体或部分划入，淘宝天猫集团具备人财事完整独立建制，实现淘宝天猫集团的全面独立经营管理。

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