搭载 AirJet Mini 固态散热方案，Frore System 推出 3.5 英寸 64TB SSD 存储机柜

IT之家 8 月 16 日消息，散热初创公司 Frore Systems 近日和 OWC 公司合作，推出了首款搭载 AirJet Mini 散热技术的 64TB U.2 SSD 存储设备--Mercury Pro。

IT之家此前报道，Frore Systems 公司在今年 1 月展示了全新的 AirJet 主动散热芯片方案，厚度为 2.8mm，每毫米的散热能力远高于传统散热方式：

AirJet Mini 专为无风扇和轻薄笔记本电脑设计，可以以 1W 的功耗压 5.25W 的功耗；

AirJet Pro 芯片专为具有更多处理能力的大型笔记本电脑甚至手持游戏系统而设计，可以以 1.75W 的功耗压 10.5W 的功耗。

Mercury Pro 是首款采用 AirJet 散热技术的移动硬盘盒，在 3.5 英寸 U.2 硬盘盒下，容纳了 8 个 M.2 SSD，其中 4 个 SSD 位于顶部，而其他 4 个则安装在外壳的底部。

每块 SSD 都搭配 AirJet Mini，通过铜热交换器和热垫进行散热。

OWC 表示该移动硬盘盒最高可以支持 8 个 8TB 固态硬盘，最高可以实现 64TB 容量，持续迅速读写为 2200 MB/s和 2600 MB/s。

由于 AirJet 的冷却能力，Mercury Pro 能够驾驭 40W 的功耗，因此可以在传统 SATA 硬盘盒下提供卓越的性能和容量表现。

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