首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

搭载 AirJet Mini 固态散热方案，Frore System 推出 3.5 英寸 64TB SSD 存储机柜

2023/8/16 15:56:15 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：

IT之家 8 月 16 日消息，散热初创公司 Frore Systems 近日和 OWC 公司合作，推出了首款搭载 AirJet Mini 散热技术的 64TB U.2 SSD 存储设备--Mercury Pro。

IT之家此前报道，Frore Systems 公司在今年 1 月展示了全新的  AirJet 主动散热芯片方案，厚度为 2.8mm，每毫米的散热能力远高于传统散热方式：

  • AirJet Mini 专为无风扇和轻薄笔记本电脑设计，可以以 1W 的功耗压 5.25W 的功耗；

  • AirJet Pro 芯片专为具有更多处理能力的大型笔记本电脑甚至手持游戏系统而设计，可以以 1.75W 的功耗压 10.5W 的功耗。

Mercury Pro 是首款采用 AirJet 散热技术的移动硬盘盒，在 3.5 英寸 U.2 硬盘盒下，容纳了 8 个 M.2 SSD，其中 4 个 SSD 位于顶部，而其他 4 个则安装在外壳的底部。

每块 SSD 都搭配 AirJet Mini，通过铜热交换器和热垫进行散热。

OWC 表示该移动硬盘盒最高可以支持 8 个 8TB 固态硬盘，最高可以实现 64TB 容量，持续迅速读写为 2200 MB/s和 2600 MB/s。

由于 AirJet 的冷却能力，Mercury Pro 能够驾驭 40W 的功耗，因此可以在传统 SATA 硬盘盒下提供卓越的性能和容量表现。

相关阅读：

AirJet 笔记本主动散热芯片亮相 CES 2023，三个可压 17W CPU

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：硬盘散热SSD

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用