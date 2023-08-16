联想小新学习平板今晚开售：12.7 英寸类纸大屏，首发 2499 元

IT之家 8 月 16 日消息，上周，联想推出了一款小新学习平板，今日 23:30 开售。

官方称这是一款专为智慧学习、护眼学习而生的平板，搭载 12.7 英寸类纸大屏，首发 2499 元，购机赠送价值人民币 5 万元全套学习内容，包括学龄前、小初高全学段教育内容，涵盖九门科目、45000 节课程视频。

据介绍，小新学习平板的屏幕光线反射减少 80%，借助纳米蚀刻 AG 工艺及漫反射技术，使得屏幕看起来更像纸；配合硬件级低蓝光，可有效降纸眼疲劳，提升用眼舒适度；首发莱茵 TÜV LCD 类纸显示认证、莱茵全局护眼 3.0 认证、莱茵无频闪认证、莱茵成长关怀认证 、国家眼科工程中心护眼认证五重权威护眼认证。

参数方面，这款平板搭载 8 核 2.6GHz 处理器，配备 8GB 内存和 128GB 闪存，支持 1TB microSD 卡。

它采用了 12.7 英寸类纸大屏，屏幕分辨率为 2944*1840，配备 4 扬声器，电池容量为 10200mAh，感兴趣的用户可以点击IT之家下方链接查看更多详情。

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