英国再次寻找尼斯湖水怪，为 50 年来最大规模搜索

IT之家 8 月 16 日消息，尼斯湖位于英国苏格兰高地北部的大峡谷中，这里水怪的传说由来已久，IT之家的小伙伴们应当在各种《XX 世界未解之谜》中领会到了尼斯湖水怪的大名。

这几天英国尼斯湖中心对外宣布，将开始一次 50 多年来最大规模尼斯湖搜寻活动，以寻找湖中的神秘生物。他们在全网招募志愿者参与其中，并且将动用无人机，以及“最先进的”水听器进行搜索，活动将在 8 月 26 日至 27 日进行，这将是自 1972 年以来最大的水怪搜索行动。

▲ 著名“尼斯湖水怪”照片

不过IT之家在 2019 年就已经报道，彼时一个由奥塔哥大学、哥本哈根大学、赫尔大学、高地和岛屿大学的研究人员组成的国际团队对尼斯湖进行了 DNA 调查，以此寻找湖中是否有什么未知的巨型动物。

研究团队在 2019 年 9 月的时候公布了结果，其中没有发现鲨鱼、鲟鱼和鲶鱼等大型鱼类的 DNA，更没有未知的动物 DNA。

BBC 认为，这次“所谓的 50 年来最大尼斯湖水怪搜寻活动”，更多只是“营销行为”，与科学也谈不上关系，尼斯湖中心只是准备带着人、开着船，然后向水中投放监听器来收集湖中的可疑噪音，以及向空中投放无人机查询湖面动静。

相比于 2018 年的 DNA 调查，尼斯湖中心当下进行的搜寻方式相当粗糙且低效，所以外媒认为，尼斯湖中心的目的并不是要找水怪，更多只是吸引媒体的目光，从而增强景区的流量。

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