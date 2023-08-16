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小米 13 / Pro 手机开启基于安卓 14 的 MIUI 开发版招募，名额较少

2023/8/16 19:29:24 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 8 月 16 日消息，小米社区官方运营今日发文，宣布开始面向小米 13、13 Pro 开发版用户招募基于 Android 14 的 MIUI 测试人员。IT之家附公告原文：

亲爱的米粉朋友们，大家好

Xiaomi 13 Pro、Xiaomi 13 已面向开发版用户，上线基于 Android 14 的 MIUI 版本招募，请上述两款机型有需求的用户，前往小米社区内测中心进行报名。

注：由于安卓大版本升级，可能存在较强不稳定性，所以本次招募名额较少，如遇到问题请理性反馈，在后续版本验证优化情况，感谢大家的理解。

值得一提的是，XiaomiUI 上个月初就在小米服务器上发现了 MIUI 15 的 alpha 版本，从 Mi Code 获取的信息显示，MIUI 15 的第一个测试版本是 MIUI-V23.5.22，表明开发工作从 5 月 22 日就已经开始。

据 XiaomiUI 称，MIUI 15 将在系统动画、实用功能和其他方面带来改进，预计将基于安卓 13 和安卓 14 系统，可能兼容更多的小米手机型号。

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关键词：小米 13 ProMIUI 15

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