联想 ThinkPad P16 2023 笔记本即将上市：i7 + RTX A1000，16999 元

IT之家 8 月 16 日消息，联想在今年 5 月份国内发布了 ThinkPad P16 2023 移动工作站，并宣布其售价 14999 元起。三个月后，这款笔记本终于要上市了，开卖时间为 8 月 24 日，i7-13700HX + RTX A1000 + 16G + 1T，16999 元。

IT之家整理 ThinkPad P16 2023 移动工作站参数信息如下：

这款笔记本搭载 13代酷睿 HX 系列处理器，可选 i9 型号；显卡为英伟达最新的工作站 GPU，可选 16GB 显存的 RTX 5000 Ada；内存支持了最新的 48GB 单条型号，四条插满可达 192GB；SSD 支持 PCIe 4.0 型号，最高支持 8TB。整机性能释放可达 170W。

屏幕方面，这款笔记本最高搭载了 16 英寸的 4K 屏，100% Adobe RGB 色域，亮度达到 800 尼特。此外，这款笔记本还可选 2.5K 165Hz 高刷屏以及 4K OLED 屏。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。