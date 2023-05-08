日本计划拓展本土 Michibiki 卫星定位网络，无需再依赖美国 GPS

IT之家 5 月 8 日消息，日本太空政策委员会决定扩大其 Michibiki 准天顶卫星系统（Michibiki - Quasi-Zenith Satellite System），这是一个在日本和澳大利亚上空的地球同步轨道上运行的卫星网络。

作为 GPS 的增强卫星，目前的 Michibiki 系统只有 4 颗卫星，日本计划后续再发射 7 颗卫星，这意味着日本未来可以不再依赖 GPS。

IT之家查询公开资料发现，第一颗 Michibiki 卫星于 2010 年搭乘日本 H-IIA 火箭发射升空。自 2018 年以来，该系统中四颗卫星一直在平稳运行，并通过与美国的 GPS 相结合使用户可以确定精确到厘米的位置信息。

日本太空政策委员会这一系列基本计划，包括“Michibiki”升级计划，有望在今年夏天得到内阁的批准。但目前该计划仍处于草案阶段，暂时还没有具体的目标日期。

委员会成员、东京大学 (University of Tokyo) 教授铃木和人 (Kazuto Suzuki) 表示：该系统拥有 11 颗卫星，“将覆盖几乎整个日本”，包括山区和城市地区。

他们认为，精确的定位信息对于自动驾驶汽车和无人机配送服务至关重要。随着亚洲和大洋洲的高精度定位需求不断增长，日本也在计划向海外推广 Michibiki 的使用。

目前，美国的 GPS 系统和中国的北斗卫星导航系统都由数十颗卫星组成，可以在全球范围内稳定发挥作用。铃木说，由于 Michibiki 只计划在一个特定地区运行，“它可以被认为是完整的 11 颗卫星”。