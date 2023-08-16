腾讯：基础大模型顺利推进中，今年下半年会有升级

IT之家 8 月 16 日消息，腾讯控股今日发布了最新的 Q2 财报。财报显示，腾讯二季度研发开支达 160 亿元，自 2018 年至今累计投入超过 2300 亿元。

据称，腾讯研发投入和专利数量继续保持高位，行业大模型加速落地驱动产业升级，科技底色更足。在腾讯财报的电话会议中，腾讯高管表示，基础大模型正在顺利推进中，今年下半年会有升级。

截至 6 月，腾讯在全球主要国家和地区专利申请公开总数超过 6.6 万件，专利授权数超过 3.3 万件，主要集中在人工智能、云技术、大出行、即时通讯等前沿领域。

据IT之家此前报道，BAT 中的其他两家都已经拿出了各自的通用大模型，并开启一系列企业合作以及个人用户测试。马化腾此前曾对此表示“腾讯也在埋头研发，并不急于把半成品拿出来展示”。

值得一提的是，36 氪此前报道称，腾讯自研的“腾讯混元大模型”已经进入应用内测阶段，多位腾讯员工表示，近期收到了内部邮件邀请，可以通过网页或者小程序体验混元大模型。据了解，腾讯内部多个业务已经接入混元大模型进行测试。

今年 2 月份，36 氪就称腾讯针对类 ChatGPT 对话式产品已成立“混元助手 (HunyuanAide)”项目组。报道称，混元助手项目组的一号位张正友是腾讯史上最高职级拥有者，早年曾在微软研究院就职，带领视觉团队从事大量学术研究，贡献颇丰。张正友于 2018 年加入腾讯，创建了腾讯机器人实验室 Robotics X，致力推进人机协作的下一代机器人研究。2021 年 1 月 8 日，腾讯宣布张正友成为腾讯首位 17 级研究员 / 杰出科学家。

“腾讯混元大模型”的实力究竟如何，还需要等官方正式公开并测试才能得知了。

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