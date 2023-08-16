经典游戏重制版《真人快打 1》8 月 Beta 测试宣传片公布，9 月 19 日正式上线

IT之家 8 月 16 日消息，《真人快打》想必是IT之家小伙伴们相当熟悉的游戏 IP，官方此前表示，系列初代作品将迎来重制，即《真人快打 1（2023）》。

官方今日公布了《真人快打 1（2023）》8 月预购 Beta 测试的宣传片，据悉，游戏将于 8 月 18 日~8 月 21 日期间开启预购 Beta 测试。

▲ 《真人快打 1（2023）》官方 Beta 测试视频，视频转录由 IGN 中国提供

根据官方 FAQ 页面显示，本次 Beta 测试将支持 1 对 1 在线多人游戏，以及对战 AI 对手的“Klassic Towers”单人模式，但单人模式的游戏将受到一定限制。本次测试范围仅适用于在 PS5 和 Xbox Series X|S 平台上预购了游戏的玩家，在 Switch 和 PC 平台上预购游戏的玩家无法参加测试。

《真人快打 1》将于今年 9 月 19 日登陆 Xbox Series X|S、PS5、PC 以及 Switch 平台，预购高级版和收藏版游戏的玩家可以在 9 月 15 日获得游戏的抢先体验资格。

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