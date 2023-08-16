同德推出白色限量版 RTX 4070 Ti GamingPro 显卡，庆祝成立 35 周年

IT之家 8 月 16 日消息，同德股份有限公司（Palit Microsystems Ltd.）成立于 1988 年，是全球最大的显卡专业制造厂商之一，跨越两大阵营，曾为七彩虹、双敏、昂达、盈通、铭瑄代工。

该公司现推出了一款全新的 GeForce RTX 4070 Ti GamingPro 限定版。该卡采用纯白设计（ PCB 依然是黑色）。IT之家注意到，同德去年还推出了一款非常相似的 RTX 4080 定制显卡。

该公司没有说明为什么这款特殊的显卡被称为限量版，但有消息称这是为了庆祝该品牌在 PC 市场上 35 年的历史而设计的。

这款显卡尺寸比较大，采用三风扇 2.5 槽设计，长 328mm，采用 12VHWPR 或者两条与适配器耦合的标准 8pin 供电线。

它相比公版显卡超到了 2670 MHz，但超频幅度仅为 2.3%。该卡的 TDP 为 285W，集成了 7680 个 CUDA 核心，配备 12GB GDDR6X 192bit 显存。

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